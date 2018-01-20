МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Евроинтеграция и выполнение обязательств в рамках соглашения об ассоциации Украины с ЕС помогает сохранять антироссийские санкции, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в статье, опубликованной изданием ZN.UA.

"Не открою большой тайны, если скажу, что в европейской политике есть много кругов, заинтересованных в снятии с России санкций, которые отрицательно сказываются на прибылях европейского бизнеса. И противостоять лоббистским усилиям этих кругов удается именно благодаря нашему продвижению по пути евроинтеграции", — утверждает Климпуш-Цинцадзе.

По мнению вице-премьера, выполнение обязательств в рамках соглашения об ассоциации с ЕС позволяет властям Украины "говорить с европейскими партнерами откровенно и с сильных позиций".

Киев долгое время добивался предоставления Украине перспективы членства в ЕС и настаивал на включении этой ремарки в соглашение об ассоциации, однако этого так и не произошло. Руководство страны постоянно декларирует, что курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию остается неизменным. Однако еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявил, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.

Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года одновременно с Молдавией и Грузией. С 1 января 2016 года вступили в силу почти все положения, касающиеся создания зоны свободной торговли. Соглашение предусматривает введение квот на экспорт 40 видов украинских товаров в ЕС по преференциальным тарифам. Почти сразу после начала действия зоны свободной торговли некоторые экспортеры и эксперты заявили, что условия договора невыгодны для Киева — так, всего за 11 дней этого года Украина полностью исчерпала годовые квоты на поставки меда, а также виноградного и яблочного сока.