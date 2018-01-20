Пучдемон может посетить парламент Каталонии на выборах главы женералитета

МАДРИД, 20 янв – РИА Новости. Адвокат бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона не исключает, что его подзащитный лично явится на заседание парламента, на котором будет обсуждаться кандидатура нового главы женералитета.

В пятницу экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что считает законным не только выставлять свою кандидатуру на пост главы женералитета, но и руководить автономным сообществом "при помощи новых технологий" из Брюсселя. При этом он дал понять, что не собирается возвращаться в Испанию из-за выданного ордера на арест, добавив, что изучает, может ли его статус депутата гарантировать ему иммунитет. В ответ правительство Испании заявило, что не допустит никаких незаконных действий при утверждении нового главы женералитета каталонским парламентом.

В субботу адвокат Пучдемона Жауме Алонсо-Куэвильяс в интервью каталонскому телеканалу Tv3 опроверг заявления своего подзащитного. Он сказал, что не исключается ни один из сценариев утверждения Пучдемона, избранного 21 декабря депутатом нового состава парламента от коалиции "Вместе за Каталонию". "Он никогда не исключал, что явится и лично будет присутствовать на процедуре утверждения, осознавая риск, который это представляет", — заявил адвокат.

При этом Куэвильяс выразил сомнения относительно необходимости поездки Пучдемона в понедельник в Данию для участия в дебатах в Университете Копенгагена. По мнению адвоката, не исключен вариант его задержания, если испанский суд выдаст новый европейский ордер на арест. 5 декабря Верховный суд Испании отозвал ранее выданный европейский ордер на арест, но оставил в силе национальный. "У нас есть твердые основания считать, что Дания не одобрит экстрадицию, но мы оцениваем "временные рамки", поскольку пока идет рассмотрение ордера на арест, задержание может совпасть с утверждением главы женералитета, и Пучдемон не сможет свободно решить, хочет ли он вернуться или нет", — заявил адвокат в интервью каталонскому телеканалу 8 TV.

Две крупнейшие фракции парламента, выступающие за независимость автономного сообщества от Испании, "Вместе за Каталонию" и "Левые республиканцы Каталонии" собираются выдвинуть кандидатуру Пучдемона на пост председателя женералитета. "Вместе за Каталонию" 18 января обратилась к президиуму парламента Каталонии с просьбой разрешить Пучдемону делегировать свой голос для участия в процедуре утверждения главы женералитета. Партия настаивает на том, что Пучдемону необходимо участвовать в голосовании без необходимости физически присутствовать на собрании. Также партия попросила разрешения передать свои голоса еще двум находящимся в Брюсселе депутатам от фракции — Кларе Понсанти и Луису Пуигу. Партия "Левые республиканцы Каталонии", двое представителей которой также находятся в Брюсселе, пока не заявила об аналогичном запросе.

Первое заседание, на котором депутаты будут обсуждать кандидатуру нового главы автономного сообщества, должно состояться до 31 января. На нем кандидат должен изложить программу и обратиться с просьбой к парламентариям утвердить его кандидатуру. Для утверждения необходимо абсолютное большинство в 135-местном парламенте. Если такой поддержки нет, то через два дня проходят новые дебаты. Для победы во втором туре достаточно простого большинства.

Ранее юристы каталонского парламента обнародовали заключение, согласно которому Пучдемон, находящийся в Брюсселе, не может проходить процедуру утверждения на пост главы каталонского правительства по видеосвязи, и любой кандидат на этот пост должен присутствовать в зале заседания лично. Кроме того, они пришли к выводу, что пять депутатов, находящихся в Брюсселе, не могут передавать свои голоса другим народным избранникам для голосования. Однако их заключение носит рекомендательный характер. Против утверждения Пучдемона по видеосвязи выступили и юристы испанского правительства, а власти страны заявили, что если это произойдет, то они обратятся в Конституционный суд.