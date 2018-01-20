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Белый дом назвал демократов "неудачниками-обструкционистами"

16:3720.01.2018
(обновлено: 16:41 20.01.2018)
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© AP Photo / J. David AkeВид на здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фотоВид на здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / J. David Ake

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Федеральное правительство США ровно в полночь прекратило работу из-за отсутствия финансирования. Республиканцы и демократы в сенате не смогли договориться о новом временном бюджете из-за вопроса о мигрантах. Это первый шатдаун в Соединенных Штатах с 2013 года.

Что случилось в сенате

В ночь на 20 января в США закончился срок действия предыдущего временного бюджета. Новый законопроект, рассчитанный до 18 февраля, должен был стать уже четвертым с октября, когда начался финансовый год. Он получил одобрение палаты представителей, но в сенате возникли проблемы.

Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Закрытие" правительства (шатдаун) в США
Для одобрения документа требовалось 60 голосов, а республиканцы располагают только 51 голосом. Демократы же категорически отказались одобрить законопроект. В результате он набрал всего 50 голосов — 49 демократов проголосовали против, а у республиканцев отсутствовал Джон Маккейн. 

Таким образом, федеральные учреждения были вынуждены прекратить работу.

Лидер республиканцев Митч Макконнелл, комментируя итоги голосования, возложил вину на демократов.

"То, что мы сейчас увидели, — это циничное решение демократов в сенате забыть о миллионах американцев ради безответственных политических выгод. Закрытие ведомств можно было предотвратить на 100%, сейчас это неминуемо, и все из-за того, что демократы высказались против законопроекта о финансировании, в котором нет ничего, что бы было для них неприемлемо", — заявил он.

Лидер демократов Чак Шумер, со своей стороны, считает, что в сложившейся ситуации виноват президент Дональд Трамп.

Резиденция президента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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"Вина должна полностью лечь на плечи Трампа. Это будет названо шатдауном Трампа, потому что нет никого, кто заслуживает обвинения за что, мы в таком положении, больше, чем президент Трамп", — заявил он.

При этом лидеры обеих фракций призвали к дальнейшим переговорам.

Реакция Белого дома

В администрации президента в провале законопроекта обвиняют демократов, которые "поставили политику выше интересов национальной безопасности, семей военнослужащих, уязвимых детей и возможности служить всем американцам". 

"Это поведение обструкционистских лузеров, а не законодателей", — заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

Сам глава государства, по обыкновению, отозвался о случившемся в своем Twitter.

"Демократов больше волнуют нелегальные иммигранты, чем безопасность на опасных южных границах. Они могли легко прийти к соглашению, но вместо этого решили поиграть с политикой шатдауна", — написал Трамп.

Камень преткновения

Главным препятствием для одобрения временного бюджета стал вопрос о статусе нелегальных иммигрантов. Демократы настаивали на том, чтобы в документы было включено положение о защите от депортации нелегалов, которые въехали в США несовершеннолетними (так называемая программа DACA). Республиканцы же выступают против этих мер.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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В результате Белый дом пригрозил не обсуждать вопрос о мигрантах, пока демократы не одобрят финансирование правительства.

"Мы не будем обсуждать статус нелегальных мигрантов, пока демократы держат наших законных граждан заложниками своих безрассудных требований", — заявила Сандерс.

По ее словам, переговоры по миграционной реформе могут возобновиться, когда демократы "начнут платить нашим вооруженным силам и службам безопасности".

Дональд Трамп также известен как противник DACA. Именно при обсуждении этой программы он якобы и произнес слова о "странах-гадюшниках" (или, в другом переводе, "вонючих дырах"), вокруг которых на прошлой неделе разразился громкий скандал. И хотя президент заявлял, что его высказывание неверно передали, многие страны выразили возмущение и осудили Трампа за расизм.

Что дальше?

Нынешний шатдаун (так в США называют прекращение работы правительства) — далеко не первый в истории Соединенных Штатов. Всего американское правительство закрывалось 18 раз на срок от одного дня до трех недель. В последний раз это случилось при Бараке Обаме — осенью 2013 года федеральные учреждения не работали 16 дней. Причиной кризиса тогда стали разногласия по поводу реформы здравоохранения.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Jim Watson
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По мнению заместителя декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрея  Суздальцева, нынешний кризис продлится недолго — пять-шесть дней.

Эксперт отметил, что подобные паузы в работе правительства объясняются очень сложным процессом утверждения и прохождения через конгресс всей финансовой документации исполнительной власти. "Эта борьба идет на протяжении всего года. Конечно, на каком-то этапе происходит коллапс и финансирование останавливается", — пояснил Суздальцев.

Однако то, что администрация Трампа допустила подобную ситуацию, по его мнению, говорит о том, что у президента нет серьезной поддержки в конгрессе.

Как считает директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев, приостановка работы правительства может повлиять на незащищенные слои населения населения.

"Это не такая безболезненная штука, что они просто ушли в отпуск и отдыхают", — отметил эксперт в интервью RT.

И хотя экономика в США не зависит напрямую от правительства, его работа влияет на функционирование таких аспектов, как инфраструктурные проекты, наука и образование, добавил Рогулев.

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