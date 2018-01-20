Жителей Британии в случае ядерной угрозы оповестят по SMS, пишут СМИ

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Правительство Великобритании в случае угрозы ядерной атаки оповестит граждан страны об опасности с помощью текстовых сообщений, подобная система будет введена спустя 25 лет после изъятия из эксплуатации оповещающих сирен времен холодной войны, сообщает издание Times.

По данным издания, правительство обратилось за помощью к специалистам в области телекоммуникаций для создания проекта системы оповещений для мобильных телефонов. Для участия в системе британцам не придется регистрироваться или сообщать свои мобильные номера правительству.

В документах, связанных с проектом, отмечается, что система может использоваться для "неконкретизированных серьезных инцидентов", событий, которые угрожают людям или окружающей среде, а также при военных действиях или терактах.

Как пишет газета, в 2013 году текстовые оповещения уже были протестированы в трех регионах страны, но общегосударственная система так и не была создана. Отмечается, что в случае опасности граждане получат оповещения и в социальных сетях.

Эксперт по безопасности Букингемского университета Энтони Глис отметил, что оповещение граждан является "одной из основных функций государства для обеспечения национальной безопасности".

На прошлой неделе жители американского штата Гавайи в сообщении получили ложное предупреждение о баллистической ракете, летящей в их сторону. Тихоокеанское командование США заявило, что сообщения были отправлены по ошибке. В декабре в штате Гавайи впервые с окончания холодной войны испытали систему оповещения о ядерном ударе.