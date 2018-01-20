В ДНР заявили о прибытии зенитных подразделений ВСУ к линии соприкосновения

ДОНЕЦК, 20 янв — РИА Новости. Разведка сил ДНР отмечает прибытие в район линии соприкосновения в Донбассе зенитных подразделений украинских силовиков для подготовки к проведению провокаций, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием Эдуард Басурин.

"В настоящее время зенитные подразделения 38-го зенитно-ракетного полка и 560-й отдельной зенитно-ракетной дивизии выдвинулись на боевые позиции в 35 километрах на северо-запад от Донецка. Мы не исключаем, что данные действия направлены на подготовку очередной провокации, связанной с беспилотным летательным аппаратом миссии ОБСЕ, и последующим обвинением в этом вооруженных сил республики", — сказал Басурин.