В Нигерии освободили похищенных туристов из Канады и США

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Два американца и два канадца, ранее похищенные на севере Нигерии, были освобождены в субботу, сообщает местное издание Today.Ng со ссылкой на неназванного высокопоставленного офицера полиции.

Два американца и два гражданина Канады были похищены неизвестными на севере Нигерии 17 декабря. Сообщалось, что иностранцы попали в засаду в штате Кадуна, когда возвращались в нигерийскую столицу Абуджу. Во время нападения были убиты несколько полицейских, которые сопровождали иностранцев.

По словам представителя полиции, заложников освободили утром в субботу, их состояние оценивается как хорошее. Освобожденных иностранцев доставили в американское посольство в Абудже, где им окажут медицинскую помощь.

Представитель добавил что, в ходе операции правоохранительных органов также были задержаны два подозреваемых в организации похищения. "Два подозреваемых были задержаны, сейчас предпринимаются усилия по задержанию остальных членов преступной группировки", — цитирует издание офицера полиции.