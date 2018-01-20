В Польше к ЧМ-2018 откроют экспресс-курсы русского языка

ВАРШАВА, 20 янв – РИА Новости. Экспресс-курсы русского языка для болельщиков, которые посетят чемпионат мира по футболу в России, открывается в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Польше, сообщил РИА Новости руководитель представительства Россотрудничества в Польше Игорь Жуковский.

По оценкам туристических компаний, на чемпионат мира по футболу в Россию планируют поехать не менее 20 тысяч польских болельщиков.

"С 5 февраля 2018 года Российский центр науки и культуры в Варшаве открывает занятия. Экспресс-курс русского языка специально разработан для тех поляков, которые поедут поддержать свою сборную на чемпионат мира по футболу 2018", — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что цель курса – "научиться быстрее сориентироваться в новой языковой среде, овладеть футбольной лексикой, речевыми клише и репликами, типичными для коммуникативных ситуаций на стадионе во время футбольного матча, в общественном транспорте, такси, магазине, ресторане, гостинице, аэропорту, на вокзале, при знакомстве и приветствии".

"Мы планируем активно включиться в информационное сопровождение подготовки и проведения праздника футбола. На нашей базе открывается "Русский дом болельщика", где будет представлена информация по всем городам-организаторам матчей с участием сборных России и Польши. Мы специально планируем мероприятия, которые представят польским журналистам и болельщикам прекрасные города Волгоград, Казань, Москву – где будет играть сборная Польши. Ну и конечно, специализированный курс русского языка околофутбольной тематики – наш вклад в достойное проведение мирового чемпионата", — отметил руководитель представительства Россотрудничества.

Руководитель курсов русского языка Российском центре науки и культуры в Варшаве Александр Додонов отметил, что на сегодняшний день экспресс-курс русского языка для футбольных фанатов, предлагаемый РЦНК, "не имеет аналогов в Польше и является уникальным предложением на польском рынке образовательных услуг".

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе, в Калининграде. По результатам жеребьевки, 16 июня в Калининграде сыграют сборные Хорватии и Нигерии, 22 июня — Сербии и Швейцарии, 25 июня — Испании и Марокко, а 28 июня — Англии и Бельгии.