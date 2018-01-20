Ополченец погиб в результате операции украинских диверсантов, заявили в ДНР

Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками

Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками

ДОНЕЦК, 20 янв — РИА Новости. Один боец сил ДНР погиб, один захвачен в плен в результате действий диверсионно-разведывательной группы украинских силовиков на юге ДНР, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием Эдуард Басурин.

"19 февраля в 22.30 (время совпадает с московским) в ходе действий диверсионно-разведывательной группы в районе населенного пункта Широкино под прикрытием минометного огня один военнослужащий нашей республики героически погиб, а второй получил тяжелые ранения и был взят в плен", — заявил он.

Басурин пояснил, что, по имеющимся в оперативном командовании данным, захваченный в плен боец находится в следственном изоляторе города Мариуполь, где на него оказывается физическое давление с целью дачи показаний, заранее подготовленных спецслужбами Украины для размещения материала в СМИ.