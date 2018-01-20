МОК допустил к Олимпиаде спортсменов из Северной Кореи

ЛОЗАННА, 20 янв — РИА Новости, Елизавета Исакова. Спортсмены Северной Кореи примут участие в Олимпиаде в Пхёнчхане, заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.
В делегацию также войдет 21 представитель СМИ.
На Играх спортсмены из КНДР будут выступать совместно с южнокорейскими олимпийцами — под единым флагом и с песней "Ариранг" вместо гимна.
Это первый в истории случай, когда две олимпийские команды выступят как одна, подчеркнул Бах.
Спортсмены из КНДР выступят в фигурном катании, шорт-треке, беговых и горных лыжах, а в женском хоккейном турнире сыграет объединенная команда: 23 спортсменки из Южной Кореи и 12 — из Северной. Кто именно выйдет на лед, будет решать старший тренер сборной Южной Кореи, однако в любом случае он будет должен взять как минимум трех представительниц КНДР.
Северокорейская делегация прибудет в Олимпийскую деревню к 1 февраля, все спортсмены пройдут антидопинговый контроль.