МОК допустил к Олимпиаде спортсменов из Северной Кореи

ЛОЗАННА, 20 янв — РИА Новости, Елизавета Исакова. Спортсмены Северной Кореи примут участие в Олимпиаде в Пхёнчхане, заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

"Я счастлив объявить, что спортсмены из КНДР примут участие в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году. МОК сегодня принял исключительное решение и выделил квоту на 22 спортсмена, которые примут участие в трех спортивных видах в пяти дисциплинах в Пхёнчхане. Их будут сопровождать 24 тренера и официальных лица", — сказал он.

В делегацию также войдет 21 представитель СМИ.

На Играх спортсмены из КНДР будут выступать совместно с южнокорейскими олимпийцами — под единым флагом и с песней "Ариранг" вместо гимна.

"Выполняя желание двух олимпийских комитетов, МОК согласовал их запрос о том, чтобы на открытии Олимпиады делегации выступили вместе — как одна под названием "Корея". Эта команда выйдет на олимпийский стадион под объединенным флагом Корей. Я уверен, что это будет очень эмоциональный момент не только для Корей, но и всего мира", — уверен глава МОК.

Это первый в истории случай, когда две олимпийские команды выступят как одна, подчеркнул Бах.

Спортсмены из КНДР выступят в фигурном катании, шорт-треке, беговых и горных лыжах, а в женском хоккейном турнире сыграет объединенная команда: 23 спортсменки из Южной Кореи и 12 — из Северной. Кто именно выйдет на лед, будет решать старший тренер сборной Южной Кореи, однако в любом случае он будет должен взять как минимум трех представительниц КНДР.

Северокорейская делегация прибудет в Олимпийскую деревню к 1 февраля, все спортсмены пройдут антидопинговый контроль.