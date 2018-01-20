В ДНР объяснили запрет для чиновников выезжать на территорию Украины

ДОНЕЦК, 20 янв — РИА Новости. Запрет на выезд из самопровозглашенной Донецкой народной республики на территорию, контролируемую властями Украины, распространяется только на руководство государственных предприятий и лиц, владеющих важной информацией или государственной тайной, говорится в пояснении к соответствующему указу главы ДНР Александра Захарченко, которое размещено на официальном сайте министерства государственной безопасности республики.

Ранее на официальном сайте МГБ ДНР был опубликован указ главы ДНР о запрете госслужащим выезжать на подконтрольную Киеву территорию из-за угрозы их вербовки со стороны украинских спецслужб.

"Запрет на выезд за пределы Донецкой народной республики в государство Украина распространяется на руководителей предприятий и организаций, чиновников, занимающих высокие посты, и лиц, имеющих доступ к государственной тайне. В частности на первых руководителей республики, министров, их заместителей, а также работников министерств, администраций — за исключением технического персонала. Также распространение указа действует на руководителей и заместителей руководителя государственных и муниципальных предприятий и учреждений", — говорится в тексте сообщения.

Также указ распространяется на систему здравоохранения, пояснили в МГБ.

"В системе здравоохранения действие распространяется на главврачей, их заместителей, начмедов, заведующих отделениями, в системе образовании — на ректоров, проректоров, деканов, заведующих кафедрами, директоров и завучей учебных заведений, а также на руководителей дошкольных учреждений", — говорится в сообщении.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.