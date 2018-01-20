Пхеньян готов отправить группу северокорейских артистов в Южную Корею

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Власти КНДР уведомили министерство по делам национального объединения Южной Кореи о готовности отправить группу северокорейских артистов в страну в воскресенье, передает агентство Ренхап.

Семь человек из северокорейского музыкального коллектива "Самчжиён", который примет участие в олимпийских мероприятиях в Южной Корее, должны были приехать для предварительного осмотра мест выступления в субботу. Визит должен был продлиться два дня. В пятницу Пхеньян сообщил об отмене поездки.

"Северокорейская сторона передала сообщение о том, что группа для предварительного осмотра мест выступления перед приездом северокорейских артистов отправится в путь по наземной железнодорожной линии Кёнисон 21 января и будет придерживаться ранее обсуждавшегося плана поездки", — приводит агентство заявление ведомства.

Южнокорейское министерство заявило, что Сеул уже дал согласие на приезд группы артистов в воскресенье.

На переговорах 15 января было принято решение об участии в олимпийской культурной программе музыкального коллектива из Северной Кореи "Самчжиён". Руководителем ансамбля "Самчжиён" назначена Хён Сон Воль — лидер женского коллектива "Монранбон", который пользуется особым расположением лидера КНДР Ким Чен Ына.