В Киеве избили британского туриста из-за внешности

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В Киеве неизвестные избили туриста из Великобритании, так как им не понравился его внешний вид. Об инциденте рассказала на своей странице в Facebook жительница украинской столицы Мария Макуха.

"По дороге с работы в 14:10 наткнулась напротив Михайловского собора у Трехсвятительской, 13, под самой камерой наблюдения, на молодого британского хипстера с чемоданчиком, который вытирал снегом с лица кровь, снег в радиусе метра был красный", — написала она. По словам пострадавшего, трое неизвестных начали приставать к нему на улице, кидать в него снежки, затем догнали и начали избивать ногами.

При этом на британца напали не с целью ограбить, так как из его вещей ничего не пропало. "Били просто для развлечения, за нестандартную внешность", — подчеркнула Макуха.

Британец по имени Лиам прилетел в Киев на два дня осмотреть достопримечательности города. Так как ни в скорой помощи, ни в полиции не говорили по-английски, киевлянка сопроводила его в больницу, помогла подать заявление в правоохранительные органы, которое те, по ее словам, приняли неохотно, а затем посадила на такси в аэропорт.

Во время нападения турист почти сразу потерял сознание и запомнил лишь, что один из нападавших был одет в светло-зеленую куртку. Автор поста в Facebook призвала всех, кто мог быть свидетелем происшествия, сообщить об этом. "Речь идет, кроме всего прочего, и о международном имидже страны", — подчеркнула она.