Народная милиция ЛНР не исключает наступления украинских силовиков

ЛУГАНСК, 20 янв — РИА Новости. В самопровозглашенной Луганской народной республике не исключают попытки наступления ВСУ на Светлодарском направлении, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, используя объявленное перемирие, украинские силовики продолжают наращивать силы и средства вдоль линии соприкосновения и проводят мероприятия по подготовке подразделений к наступательным действиям.
"Командующим сил АТО генерал-лейтенантом Забродским отданы указания на проведение в подчиненных соединениях и воинских частях занятий по боевой подготовке наступательной тематики", — пояснил Марочко.
Он уточнил, ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР остается напряженной.
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