Народная милиция ЛНР не исключает наступления украинских силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (154)

ЛУГАНСК, 20 янв — РИА Новости. В самопровозглашенной Луганской народной республике не исключают попытки наступления ВСУ на Светлодарском направлении, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Не исключена возможность проведения наступательных действий ВСУ на Светлодарском направлении, а также мероприятий провокационного характера против мирных жителей республики и военнослужащих Народной милиции", — сказал Марочко журналистам.

По его словам, используя объявленное перемирие, украинские силовики продолжают наращивать силы и средства вдоль линии соприкосновения и проводят мероприятия по подготовке подразделений к наступательным действиям.

"Командующим сил АТО генерал-лейтенантом Забродским отданы указания на проведение в подчиненных соединениях и воинских частях занятий по боевой подготовке наступательной тематики", — пояснил Марочко.

Он уточнил, ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР остается напряженной.

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