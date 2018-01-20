Президент Сербии пообещал поддерживать сербов в Косово

БЕЛГРАД, 20 янв — РИА Новости. Сербы должны остаться в Косово, а сербское государство продолжит им помогать, заявил президент страны Александр Вучич в субботу в ходе визита в Косово.

Албанские власти Косово при поддержке США и ведущих стран ЕС провозгласили независимость от Сербии в 2008 году. Белград не признает косовский суверенитет, но и не имеет над своей южной автономией контроля, который был утерян в 1999 году после бомбардировок НАТО. Сербы составляют порядка 5-10% от двухмиллионого населения края, большая часть из них живет на севере Косово, примыкающем к центральной Сербии.

"В данный момент важнее всего три вещи. Сербы должны остаться и уцелеть в Косово и Метохии, а государство должно обеспечить им экономический прогресс, обеспечить их безопасность и победить преступность и коррупцию", — заявил Вучич при посещении монастыря Баньска в районе города Звечан на севере Косово, где его ожидали сотни человек.

Президент также заявил, что приехал поговорить о безопасности сербов и поблагодарил всех косовских сербов за стремление "сохранить как Сербию, так и свои семьи". По словам Вучича, он приехал также с посланием к албанцам, считающим сербов своими противниками, о том, что сербы хотят мира.

"Мы можем решить многовековые разногласия", — отметил Вучич.

Сербский лидер впервые посещает Косово в качестве президента. Это происходит на фоне убийства во вторник одного из лидеров косовских сербов независимого политика Оливера Ивановича. Расследование этого преступления проводит косовоалбанская полиция.