В Киеве сообщили о попытке нападения на украинское посольство в Афинах

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил о попытке нападения на украинское посольство в Афинах.

"Ночью была попытка атаки на наше посольство в Афинах бутылками с зажигательной смесью. Наверное, радикалы <…> Никто не пострадал. С греками договорились о взаимодействии и круглосуточной охране. Заботимся о безопасности и принимаем меры во всех странах", — написал он в Twitter

При этом министр сразу же увидел в случившемся "российский след".

По данным СМИ, у посольства Украины в Афинах подожгли три автомобиля.