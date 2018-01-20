МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил на своей странице в Facebook, что на скорейшем принятии Киевом закона о реинтеграции Донбасса настоял Вашингтон.
Парламент Украины в четверг принял закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.