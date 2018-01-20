МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил на своей странице в Facebook, что на скорейшем принятии Киевом закона о реинтеграции Донбасса настоял Вашингтон.

"Крайне опасная ситуация. Крайне тревожная тенденция. Судя по всему, началось-таки "перетягивание каната" между Вашингтонам и Брюсселем, где Украина — не более чем разменная фишка на глобальной арене. Зато в этих новостях много США. По некоторым данным, именно Вашингтон, вопреки позиции Брюсселя, настоял на скорейшем принятии упомянутого выше закона, и именно Трамп предложил Назарбаеву отказаться от Минска, а не наоборот", — сказал он.

Парламент Украины в четверг принял закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.