Турция вновь призвала США прекратить поддержку сирийских курдов

АНКАРА, 20 янв — РИА Новости. Советник и пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в ходе телефонного разговора с советником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером призвал его прекратить оказывать поддержку силам самообороны сирийских курдов, говорится в заявлении администрации главы турецкого государства.

"Советник нашего президента Ибрагим Калын провел переговоры по телефону с советником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером. Было подчеркнуто важное значение долгосрочного стратегического партнерства между двумя странами и борьбы со всеми террористическими организациями в регионе, в частности РПК (Рабочей партией Курдистана), ИГ* и "Аль-Каидой"*. Калын заявил Макмастеру, что крайне важно прекратить поддержку США, оказываемую террористической организации YPG/PYD (силам самообороны сирийских курдов и курдской партии "Демократический союз"), — говорится в заявлении.

Собеседники сошлись во мнении, что восстановление стабильности Сирии через переходный период, не создающий угрозы для ее соседей, будет способствовать миру и безопасности в регионе.

"Калын и Макмастер подтвердили, что территориальная целостность, процветание и стабильность Ирака важны для региона. Калын также выразил озабоченность и ожидания Турции в отношении деятельности террористической организации FETO (оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена) в США и борьбы с ней", — отмечается в сообщении.

В минувшую среду вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что Анкара проводит консультации с Москвой и Вашингтоном по поводу возможной операции в сирийском Африне против вооруженных формирований сирийских курдов YPG, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. По данным СМИ, Турция привела свои войска на границе с Сирией в состояние повышенной боеготовности и в последние дни неоднократно производила обстрелы позиций YPG на приграничной территории.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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