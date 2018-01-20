Турция вновь призвала США прекратить поддержку сирийских курдов

АНКАРА, 20 янв — РИА Новости. Советник и пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в ходе телефонного разговора с советником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером призвал его прекратить оказывать поддержку силам самообороны сирийских курдов, говорится в заявлении администрации главы турецкого государства.
Собеседники сошлись во мнении, что восстановление стабильности Сирии через переходный период, не создающий угрозы для ее соседей, будет способствовать миру и безопасности в регионе.
В минувшую среду вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что Анкара проводит консультации с Москвой и Вашингтоном по поводу возможной операции в сирийском Африне против вооруженных формирований сирийских курдов YPG, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. По данным СМИ, Турция привела свои войска на границе с Сирией в состояние повышенной боеготовности и в последние дни неоднократно производила обстрелы позиций YPG на приграничной территории.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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