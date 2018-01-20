Эксперт прокомментировал приостановку работы федеральных ведомств США

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Приостановка работы федеральных ведомств США может повлиять на незащищенные слои населения, считает директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.

"Это не такая безболезненная штука, что они просто ушли в отпуск и отдыхают", — отметил эксперт в интервью RT

По словам Рогулева, экономика в США не зависит напрямую от правительства, однако его работа влияет на функционирование таких аспектов, как инфраструктурные проекты, наука и образование.

Эксперт подчеркнул, что подобные ситуации случались в США неоднократно и как правило были связаны с острой партийной борьбой и расколом в конгрессе.

Ранее федеральное правительство США было вынуждено прекратить работу из-за отсутствия финансирования. Это произошло после того, как республиканцы и демократы в сенате не смогли договориться о законопроекте, позволяющем перечислить средства на деятельность госучреждений.