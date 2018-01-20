Эксперт прокомментировал приостановку работы федеральных ведомств США

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Приостановка работы федеральных ведомств США может повлиять на незащищенные слои населения, считает директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.RT.
По словам Рогулева, экономика в США не зависит напрямую от правительства, однако его работа влияет на функционирование таких аспектов, как инфраструктурные проекты, наука и образование.
Эксперт подчеркнул, что подобные ситуации случались в США неоднократно и как правило были связаны с острой партийной борьбой и расколом в конгрессе.
Ранее федеральное правительство США было вынуждено прекратить работу из-за отсутствия финансирования. Это произошло после того, как республиканцы и демократы в сенате не смогли договориться о законопроекте, позволяющем перечислить средства на деятельность госучреждений.