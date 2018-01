Актер Юэн Макгрегор подал на развод после 22 лет брака, пишут СМИ

© AP Photo / Invision/ Victoria Will

В 2015 году Юэн Макгрегор сыграл одновременно Иисуса Христа и Дьявола в исторической драме Родриго Гарсия "Демон" (Last Days in the Desert). По мнению критиков, эта роль должна стать "апофеозом его актерской карьеры".