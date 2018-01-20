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Актер Юэн Макгрегор подал на развод после 22 лет брака, пишут СМИ

12:5420.01.2018
(обновлено: 12:59 20.01.2018)
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© AFP 2018 / Anne-Christine PoujoulatШотландский актер Юэн МакГрегор и его супруга Ив МавракисШотландский актер Юэн МакГрегор и его супруга Ив Мавракис
© AFP 2018 / Anne-Christine Poujoulat

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Шотландский актер Юэн Макгрегор подал на развод со своей женой Ив Мавракис, сообщил портал TMZ со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, супруги не живут вместе с мая 2017 года.

Пара находится в браке 22 года, у них четыре дочери — две биологические и две приемные. Как сообщил источник портала, решение о разводе было принято из-за "непримиримых разногласий" между супругами. Также отмечается, что Макрегор и Мавракис обсуждают вопрос опекунства с юристами по семейному праву. Актер согласен на совместную опеку и готов платить алименты, утверждает источник.

На счету 46-летнего Юэна Макгрегора более 80 ролей в кино и сериалах. В частности, он сыграл Оби-Ван Кеноби в четырех частях саги "Звездные войны". За роль в сериале "Фарго" актер получил премию "Золотой глобус".

Юэн Макгрегор и его герои
© Lucasfilm Ltd. (2002)В поиске актера на роль Оби-Ван Кеноби в первом эпизоде "Звездных войн" Джордж Лукас остановил свой выбор на Юэне Макгрегоре из-за его внешних данных. Шотландский актер оказался очень похожим на Алека Гиннесса, сыгравшего старого Оби-Вана Кеноби в классической трилогии. Чтобы привлечь Макгрегора, Лукас пообещал ему огромный гонорар и впервые за всю историю "Звездных войн" предоставил актеру возможность ознакомиться со сценарием будущего фильма.Кадр из фильма Звездные войны: Эпизод II - Атака клонов
© Lucasfilm Ltd. (2002)
В поиске актера на роль Оби-Ван Кеноби в первом эпизоде "Звездных войн" Джордж Лукас остановил свой выбор на Юэне Макгрегоре из-за его внешних данных. Шотландский актер оказался очень похожим на Алека Гиннесса, сыгравшего старого Оби-Вана Кеноби в классической трилогии. Чтобы привлечь Макгрегора, Лукас пообещал ему огромный гонорар и впервые за всю историю "Звездных войн" предоставил актеру возможность ознакомиться со сценарием будущего фильма.
© AP Photo / Invision/ Victoria WillВ 2015 году Юэн Макгрегор сыграл одновременно Иисуса Христа и Дьявола в исторической драме Родриго Гарсия "Демон" (Last Days in the Desert). По мнению критиков, эта роль должна стать "апофеозом его актерской карьеры".Актер, сценарист, режиссер и продюсер Юэн МакГрегор
© AP Photo / Invision/ Victoria Will
В 2015 году Юэн Макгрегор сыграл одновременно Иисуса Христа и Дьявола в исторической драме Родриго Гарсия "Демон" (Last Days in the Desert). По мнению критиков, эта роль должна стать "апофеозом его актерской карьеры".
© 20th Century Fox Film Corporation (2001)В мае 2001 года на Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма-мюзикла "Мулен Руж!", где Юэн Макгрегор сыграл роль бедного романтика-поэта Кристиана, влюбленного в куртизанку Сатин (Николь Кидман). Для саундтрека он исполнил восемь песен, в том числе в паре с Николь спел одну из заглавных тем под названием Come What May. Несмотря на то, что пресса раскритиковала вокальные способности Юэна, песня была номинирована на "Золотой глобус" и выпущена отдельным синглом. Сам фильм собрал более 60 кинонаград, среди которых были "Золотой спутник" и премия Общества кинокритиков Лондона, полученные Макгрегором.Кадр из фильма Мулен Руж
© 20th Century Fox Film Corporation (2001)
В мае 2001 года на Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма-мюзикла "Мулен Руж!", где Юэн Макгрегор сыграл роль бедного романтика-поэта Кристиана, влюбленного в куртизанку Сатин (Николь Кидман). Для саундтрека он исполнил восемь песен, в том числе в паре с Николь спел одну из заглавных тем под названием Come What May. Несмотря на то, что пресса раскритиковала вокальные способности Юэна, песня была номинирована на "Золотой глобус" и выпущена отдельным синглом. Сам фильм собрал более 60 кинонаград, среди которых были "Золотой спутник" и премия Общества кинокритиков Лондона, полученные Макгрегором.
© Channel Four Films (1995)Мировая известность пришла к актеру в 1996 году, после того как он снялся у Дэнни Бойла в экранизации культового романа современного шотландского писателя Ирвина Уэлша "На игле". В криминальной драме с элементами черной комедии, повествующей о героиновых буднях эдинбургских наркоманов, Макгрегор сыграл одного из ключевых героев по имени Рентон. Чтобы соответствовать образу, актеру пришлось сильно похудеть.Кадр из фильма На игле
© Channel Four Films (1995)
Мировая известность пришла к актеру в 1996 году, после того как он снялся у Дэнни Бойла в экранизации культового романа современного шотландского писателя Ирвина Уэлша "На игле". В криминальной драме с элементами черной комедии, повествующей о героиновых буднях эдинбургских наркоманов, Макгрегор сыграл одного из ключевых героев по имени Рентон. Чтобы соответствовать образу, актеру пришлось сильно похудеть.
© AP Photo / Michel EulerЮэн Макгрегор и французский мотогонщик Оливье Жак на презентации фильма "Быстрее" на 56-м кинофестивале в Каннах.Шотландский актер Юэн МакГрегор и французский мотогонщик Оливье Жак
© AP Photo / Michel Euler
Юэн Макгрегор и французский мотогонщик Оливье Жак на презентации фильма "Быстрее" на 56-м кинофестивале в Каннах.
© Фото : Jerry Bruckheimer Films (2001)В 2001 году Макгрегор снялся в военной драме Ридли Скотта "Черный ястреб", ставшей одним из любимых фильмов Джорджа Буша-младшего. Сюжет картины основан на реальных событиях и воспроизводит окончившуюся провалом операцию американских миротворческих сил в Сомали в октябре 1993 года. Персонажем Юэна является спецназовец Джон Гримз, в основу образа которого легли черты реального участника операции по имени Джон Стеббинс.Кадр из фильма Черный ястреб
© Фото : Jerry Bruckheimer Films (2001)
В 2001 году Макгрегор снялся в военной драме Ридли Скотта "Черный ястреб", ставшей одним из любимых фильмов Джорджа Буша-младшего. Сюжет картины основан на реальных событиях и воспроизводит окончившуюся провалом операцию американских миротворческих сил в Сомали в октябре 1993 года. Персонажем Юэна является спецназовец Джон Гримз, в основу образа которого легли черты реального участника операции по имени Джон Стеббинс.
© AP Photo / The Daily Mirror, PoolВ октябре 2007 года Юэн Макгрегор прилетел в Ирак, чтобы вручить награду Pride of Britain британскому офицеру Мишель Каннингем.Актер Юэн МакГрегор вручает награду британскому офицеру-специалисту по обезвреживанию неразорвавшихся бомб Мишель Каннингем в Басре, Ирак. 8 октября 2007
© AP Photo / The Daily Mirror, Pool
В октябре 2007 года Юэн Макгрегор прилетел в Ирак, чтобы вручить награду Pride of Britain британскому офицеру Мишель Каннингем.
© Columbia Pictures Corporation (2003)В 2003 году Макгрегор снялся в фильме "Крупная рыба" — фантастической трагикомедии Тима Бёртона. В основу сюжета легли удивительные и невероятные истории из жизни главного героя Эдварда Блума, которые он поведал своему сыну незадолго до смерти. Юэн исполнил роль молодого Блума — он выиграл кастинг благодаря внешнему сходству с Альбертом Финни (сыгравшим Блума-старика) в молодости.Кадр из фильма Крупная рыба
© Columbia Pictures Corporation (2003)
В 2003 году Макгрегор снялся в фильме "Крупная рыба" — фантастической трагикомедии Тима Бёртона. В основу сюжета легли удивительные и невероятные истории из жизни главного героя Эдварда Блума, которые он поведал своему сыну незадолго до смерти. Юэн исполнил роль молодого Блума — он выиграл кастинг благодаря внешнему сходству с Альбертом Финни (сыгравшим Блума-старика) в молодости.
© AFP 2018 / Tiziana Fabi Одни из главных персонажей "Ангелов и демонов" камерарий-итальянец Карло Вентреска в сценарии фильма был переименован в Патрика Маккенну специально для того, чтобы эту роль исполнил шотландец Макгрегор, внешне не похожий на итальянца. Макгрегор в образе папского камерария и фанатика католицизма, по мнению критиков, вышел очень убедительным.Шотландский актер Юэн МакГрегор и израильская актриса Айелет Зурер во время презентации фильма Ангелы и демоны в Риме, Италия
© AFP 2018 / Tiziana Fabi
Одни из главных персонажей "Ангелов и демонов" камерарий-итальянец Карло Вентреска в сценарии фильма был переименован в Патрика Маккенну специально для того, чтобы эту роль исполнил шотландец Макгрегор, внешне не похожий на итальянца. Макгрегор в образе папского камерария и фанатика католицизма, по мнению критиков, вышел очень убедительным.
© AFP 2018 / Anne-Christine PoujoulatВ 1995 году Макгрегор принимал эпизодическое участие в сериале "Королевский адвокат Кавана". Художником-декоратором проекта была француженка Ив Мавракис. Между нею и Юэном начался роман, и 22 июля того же года они поженились во Франции. Пара воспитывает двух дочерей — Клару Матильду и Эстер Роуз. В 2006 году супруги удочерили четырехлетнюю девочку из Монголии.Шотландский актер Юэн МакГрегор и его супруга Ив Мавракис
© AFP 2018 / Anne-Christine Poujoulat
В 1995 году Макгрегор принимал эпизодическое участие в сериале "Королевский адвокат Кавана". Художником-декоратором проекта была француженка Ив Мавракис. Между нею и Юэном начался роман, и 22 июля того же года они поженились во Франции. Пара воспитывает двух дочерей — Клару Матильду и Эстер Роуз. В 2006 году супруги удочерили четырехлетнюю девочку из Монголии.
© AFP 2018 / Ben Gurr, poolВ конце 2012 года Макгрегор стал офицером ордена Британской империи.Актер Юэн МакГрегор держит Превосходнейший орден Британской империи, полученный из рук принца Чарльза, в Лондоне, Великобритания
© AFP 2018 / Ben Gurr, pool
В конце 2012 года Макгрегор стал офицером ордена Британской империи.
© AFP 2018 / Lucy Nicholson Юэн Макгегор на премьере фильма "Звездные войны: Эпизод II - Атака клонов" в Лос-Анджелесе, США. 12 мая 2002 года.Актер Юэн МакГрегор на премьере фильма Звездные войны: Эпизод II - Атака клонов в Лос-Анджелесе, США. 12 мая 2002
© AFP 2018 / Lucy Nicholson
Юэн Макгегор на премьере фильма "Звездные войны: Эпизод II - Атака клонов" в Лос-Анджелесе, США. 12 мая 2002 года.
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Популярные комментарииВсе комментарии
Exedger1953
- Как закончился бракоразводный процесс Макгрэгоров ?
- Как и положено. Супруг получил автомобиль, супруга - детей, а адвокат - все остальное в качестве гонорара.
13:17
20.01.2018
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