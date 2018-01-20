Актер Юэн Макгрегор подал на развод после 22 лет брака, пишут СМИ

Пара находится в браке 22 года, у них четыре дочери — две биологические и две приемные. Как сообщил источник портала, решение о разводе было принято из-за "непримиримых разногласий" между супругами. Также отмечается, что Макрегор и Мавракис обсуждают вопрос опекунства с юристами по семейному праву. Актер согласен на совместную опеку и готов платить алименты, утверждает источник.
На счету 46-летнего Юэна Макгрегора более 80 ролей в кино и сериалах. В частности, он сыграл Оби-Ван Кеноби в четырех частях саги "Звездные войны". За роль в сериале "Фарго" актер получил премию "Золотой глобус".
В поиске актера на роль Оби-Ван Кеноби в первом эпизоде "Звездных войн" Джордж Лукас остановил свой выбор на Юэне Макгрегоре из-за его внешних данных. Шотландский актер оказался очень похожим на Алека Гиннесса, сыгравшего старого Оби-Вана Кеноби в классической трилогии. Чтобы привлечь Макгрегора, Лукас пообещал ему огромный гонорар и впервые за всю историю "Звездных войн" предоставил актеру возможность ознакомиться со сценарием будущего фильма.
В 2015 году Юэн Макгрегор сыграл одновременно Иисуса Христа и Дьявола в исторической драме Родриго Гарсия "Демон" (Last Days in the Desert). По мнению критиков, эта роль должна стать "апофеозом его актерской карьеры".
В мае 2001 года на Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма-мюзикла "Мулен Руж!", где Юэн Макгрегор сыграл роль бедного романтика-поэта Кристиана, влюбленного в куртизанку Сатин (Николь Кидман). Для саундтрека он исполнил восемь песен, в том числе в паре с Николь спел одну из заглавных тем под названием Come What May. Несмотря на то, что пресса раскритиковала вокальные способности Юэна, песня была номинирована на "Золотой глобус" и выпущена отдельным синглом. Сам фильм собрал более 60 кинонаград, среди которых были "Золотой спутник" и премия Общества кинокритиков Лондона, полученные Макгрегором.
Мировая известность пришла к актеру в 1996 году, после того как он снялся у Дэнни Бойла в экранизации культового романа современного шотландского писателя Ирвина Уэлша "На игле". В криминальной драме с элементами черной комедии, повествующей о героиновых буднях эдинбургских наркоманов, Макгрегор сыграл одного из ключевых героев по имени Рентон. Чтобы соответствовать образу, актеру пришлось сильно похудеть.
В 2001 году Макгрегор снялся в военной драме Ридли Скотта "Черный ястреб", ставшей одним из любимых фильмов Джорджа Буша-младшего. Сюжет картины основан на реальных событиях и воспроизводит окончившуюся провалом операцию американских миротворческих сил в Сомали в октябре 1993 года. Персонажем Юэна является спецназовец Джон Гримз, в основу образа которого легли черты реального участника операции по имени Джон Стеббинс.
В 2003 году Макгрегор снялся в фильме "Крупная рыба" — фантастической трагикомедии Тима Бёртона. В основу сюжета легли удивительные и невероятные истории из жизни главного героя Эдварда Блума, которые он поведал своему сыну незадолго до смерти. Юэн исполнил роль молодого Блума — он выиграл кастинг благодаря внешнему сходству с Альбертом Финни (сыгравшим Блума-старика) в молодости.
Одни из главных персонажей "Ангелов и демонов" камерарий-итальянец Карло Вентреска в сценарии фильма был переименован в Патрика Маккенну специально для того, чтобы эту роль исполнил шотландец Макгрегор, внешне не похожий на итальянца. Макгрегор в образе папского камерария и фанатика католицизма, по мнению критиков, вышел очень убедительным.
В 1995 году Макгрегор принимал эпизодическое участие в сериале "Королевский адвокат Кавана". Художником-декоратором проекта была француженка Ив Мавракис. Между нею и Юэном начался роман, и 22 июля того же года они поженились во Франции. Пара воспитывает двух дочерей — Клару Матильду и Эстер Роуз. В 2006 году супруги удочерили четырехлетнюю девочку из Монголии.
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