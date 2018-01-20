Актер Юэн Макгрегор подал на развод после 22 лет брака, пишут СМИ

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Шотландский актер Юэн Макгрегор подал на развод со своей женой Ив Мавракис, сообщил портал TMZ со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, супруги не живут вместе с мая 2017 года.

Пара находится в браке 22 года, у них четыре дочери — две биологические и две приемные. Как сообщил источник портала, решение о разводе было принято из-за "непримиримых разногласий" между супругами. Также отмечается, что Макрегор и Мавракис обсуждают вопрос опекунства с юристами по семейному праву. Актер согласен на совместную опеку и готов платить алименты, утверждает источник.

На счету 46-летнего Юэна Макгрегора более 80 ролей в кино и сериалах. В частности, он сыграл Оби-Ван Кеноби в четырех частях саги "Звездные войны". За роль в сериале "Фарго" актер получил премию "Золотой глобус".