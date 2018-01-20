Израиль выплатил семьям трех погибших иорданцев пять миллионов долларов

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Израильские власти выплатили в качестве компенсации семьям трех погибших подданных Иордании пять миллионов долларов, сообщила в субботу иорданская газета "Аль-Гад" со ссылкой на близкие к семьям источники.

Речь идет о двух погибших в июле 2017 года иорданцах, которых в ходе вспыхнувшей ссоры застрелил охранник посольства Израиля в Аммане. Третий погибший — убитый в марте 2014 года израильскими пограничниками иорданский судья палестинского происхождения. Применение оружия пограничники тогда объяснили тем, что мужчина якобы попытался отобрать автомат у одного из солдат на погранпереходе.

"Согласно источникам, близким к семьям, правительство Израиля выплатило компенсацию родственникам двух погибших в посольстве: юноши аль-Джававды и доктора аль-Хамарны, а также родственникам погибшего судьи Заайтера", — сообщило иорданское издание.

Как отметила газета, каждая семья получила около 1 миллиона 650 тысяч долларов США.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально заявил, что Израиль сожалеет об инциденте в посольстве в 2017 году и пообещал выплатить компенсацию правительству королевства, но не семьям, как сообщали иорданские СМИ.

Канцелярия Нетаньяху также сообщила, что Израиль договорился с Иорданией возобновить работу израильского посольства в Аммане после урегулирования дипломатического конфликта вокруг убийства в посольстве и гибели судьи на границе. Посольство не работало с июля 2017 года после экстренной эвакуации персонала в связи с произошедшим инцидентом.

Иордания — одна из двух, наряду с Египтом, арабских стран, которые имеют дипломатические связи с Израилем.