Министр финансов Украины призвал эффективно расходовать деньги Януковича

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости. Деньги, принадлежащие окружению бывшего президента Украины Виктора Януковича, должны быть использованы Украиной эффективно, считает министр финансов Украины Александр Данилюк.

Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что власти Украины по решению суда конфисковали 200 миллионов долларов, которые принадлежат Януковичу и его окружению. По его словам, в 2018 году Генпрокуратура планирует конфисковать еще 180 миллионов долларов средств у бывшего президента и его окружения. В частности, на днях Луценко заявил, что правоохранительные органы намерены в первой половине 2018 года провести спецконфискацию в госбюджет Украины около 105 миллионов долларов, принадлежащих окружению Януковича.

"Сейчас деньги в бюджете. Моя задача сделать так, чтобы они эффективно были использованы. Я очень не хочу, чтобы сейчас, под общее улюлюканье, кто-то на факте конфискации построил политическую карьеру, а конфискованные деньги в итоге растворились… Расходовать их надо с умом. Потратить деньги у нас многие умеют, потому что отвечать за каждую копейку не научены. Но такие вливания в бюджет не будут происходить каждый год. И относиться к их распределению надо не как к ежегодной манне небесной, а как к одноразовым поступлениям", — рассказал министр в опубликованном в субботу интервью украинскому еженедельнику "Зеркало недели. Украина".

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о вступлении в силу решения украинского суда, касающегося конфискации 1,5 миллиарда долларов, арестованных на счетах компаний, подконтрольных окружению Януковича. По его словам, украинский Ощадбанк, на счетах которого находились арестованные средства, приступил к выполнению этого судебного решения.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, о хищении государственных средств, финансовых махинациях, захвате земель и злоупотреблении служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.