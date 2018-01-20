Министр финансов Украины призвал эффективно расходовать деньги Януковича

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости. Деньги, принадлежащие окружению бывшего президента Украины Виктора Януковича, должны быть использованы Украиной эффективно, считает министр финансов Украины Александр Данилюк.
"Сейчас деньги в бюджете. Моя задача сделать так, чтобы они эффективно были использованы. Я очень не хочу, чтобы сейчас, под общее улюлюканье, кто-то на факте конфискации построил политическую карьеру, а конфискованные деньги в итоге растворились… Расходовать их надо с умом. Потратить деньги у нас многие умеют, потому что отвечать за каждую копейку не научены. Но такие вливания в бюджет не будут происходить каждый год. И относиться к их распределению надо не как к ежегодной манне небесной, а как к одноразовым поступлениям", — рассказал министр в опубликованном в субботу интервью украинскому еженедельнику "Зеркало недели. Украина".
После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, о хищении государственных средств, финансовых махинациях, захвате земель и злоупотреблении служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.