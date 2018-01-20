Пьяного пилота British Airways задержали за несколько минут до взлета

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Полиция Лондона задержала пьяного пилота авиакомпании British Airways за несколько минут до взлета, сообщает газета Daily Mail.

По информации издания, инцидент произошел на рейсе 2063, который должен был вылететь из лондонского аэропорта Гэтвик на Маврикий. Пассажиры почувствовали запах алкоголя от пилота и вызвали полицию. Стражи порядка задержали мужчину.

Около 300 пассажиров должны были вылететь на Маврикий в 20:20 (23:30 мск) 18 января, но рейс отложили на два с половиной часа. Еще через 11 часов они успешно приземлились на острове.