Новейший боевой корабль ВМС США застрял во льдах во время первого похода

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Боевой корабль ВМС США USS Little Rock, введенный в эксплуатацию в декабре 2017 года, не может добраться до порта приписки во Флориде из-за рекордных заморозков.

Как отмечает портал Business Insider, судно покинуло порт Баффало 20 декабря. По плану корабль должен был ненадолго остановиться в Монреале, куда он добрался через неделю, а затем направиться в Галифакс. Однако путь продолжить не удалось — Little Rock застрял во льдах. Кроме того, в порту не оказалось достаточного количества буксиров.

Представитель отдела ВМС США по связям с общественностью Кортни Хиллсон подтвердила, что корабль останется в порту Монреаля до тех пор, пока погода не улучшится.

"Температура в Монреале и окрестностях ниже обычного, она близка к историческому рекорду для декабрьских холодов", — отметила Хиллсон.

Just announced: USS #LITTLE ROCK #LCS 9 to stay in #Montreal until ice in the St Lawrence River & Gulf breaks up enough to allow safe transit. Ship put in 24 Dec for Christmas then the river really blocked up. Navy notes stay "will have limited impact on ship's operational sked." pic.twitter.com/rkS8GtxpFQ — Chris Cavas (@CavasShips) 19 января 2018 г.

Боевой корабль USS Little Rock класса Freedom предназначен для действия в прибрежных водах и мелководных районах моря. По данным американских СМИ, командование планирует использовать судно в мелких водах вокруг Тихоокеанского кольца.

Корабль способен поражать мины, тихоходные подлодки и быстроходные надводные корабли. Экипаж судна состоит из 50 человек (75 человек при выполнении миссии).