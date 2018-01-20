В Киргизии задержали более 45 автомобилей премиум-класса, угнанных в России

БИШКЕК, 20 янв – РИА Новости. Правоохранительные органы Киргизии пресекли транснациональный канал переправки в республику автомобилей премиум-класса, угнанных на территории России, сообщает в субботу пресс-служба МВД республики.

"Следственной службой МВД Кыгызской Республики расследуются ряд уголовных дел, возбужденных по фактам неправомерного завладения автотранспортными средствами и незаконной их легализации на территории республики. По оперативным данным, на территории Российской Федерации угонами автомашин занимается устойчивая преступная группа, состоящая из граждан России, в том числе уроженцев Киргизстана, постоянно проживающих в РФ. При этом члены данной преступной группы занимаются изготовлением поддельных свидетельств о регистрации транспортных средств для последующей легализации автомашин в странах ЕАЭС", — сообщает МВД.

По данным пресс-службы, во время оперативно-розыскных мероприятий в Киргизии задержаны более 45 автомобилей премиум-класса, в том числе люксовые кроссоверы, внедорожники и седаны "Лексус", "Мерседес", "Тойота". "Похищенные автомашины незаконным путем вывозились из Российской Федерации в Республику Казахстан, где перегонялись до границы с Кыргызской Республикой. Далее, при содействии отдельных заинтересованных сотрудников государственных органов, автомашины незаконным путем пересекали границу Кыргызской Республики", — говорится в сообщении.

В Киргизии у угнанных машин "перебивали" идентификационные номера рамы, кузова (VIN) и двигателя. Затем поддельные документы заверялись сотрудниками государственной регистрационной службы республики и машины проходили окончательную регистрацию.

"По имеющимся данным, незаконные действия транснациональной преступной группы совершались в соучастии с отдельными сотрудниками правоохранительных органов, государственных регистрационных служб всех стран ЕАЭС", — подчеркнули в МВД Киргизии. По данным киргизских оперативников, угнанные в РФ автомашины также доставлялись из Киргизии в соседний Таджикистан, где их меняли на наркотики, которые впоследствии переправлялись в Россию.

"По всем указанным фактам возбуждены уголовные дела и проводится расследование, три уголовных дела окончены производством и направлены в суд. К уголовной ответственности привлечено 19 лиц, из которых двое являются должностными лицами. В отношении 11 граждан судом были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Еще 3 граждан объявлены в розыск", — сообщили в МВД.