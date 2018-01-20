Минобороны Китая обвинило США в подрыве безопасности в регионе

ПЕКИН, 20 янв — РИА Новости. Очередной заход американского военного корабля в акваторию вблизи китайских островов в Южно-Китайском море угрожает суверенитету национальной безопасности Китая и подрывает мир и стабильность в регионе, заявил в субботу официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.

По версии китайской стороны, ракетный эсминец ВМС США "Hopper" 17 января самовольно вошёл в акваторию спорного острова Хуанъянь (риф Скарборо) в Южно-Китайском море, который Китай считает своим.

Китайский ракетный сторожевой корабль "Хуаншань" немедленно провёл идентификацию американского корабля и предупредил о необходимости покинуть территорию.

"В настоящее время благодаря совместным усилиям стран АСЕАН ситуация в Южно-Китайском море постоянно стабилизируется. В этих условиях очередной заход американского военного корабля в акваторию вблизи китайских рифов в Южно-Китайском море создал угрозу как авиации корабельного базирования обеих сторон, так и персонала, стал угрозой суверенитету и национальной безопасности Китая, а также подрывает региональной мир", — говорится в опубликованном сообщении представителя оборонного ведомства КНР.

У Цянь также подчеркнул, что действия американского корабля полностью расходятся с направлением стабильного развития китайско-американских двусторонних отношений. Он выразил надежду на то, что США будут уважать суверенитет Китая и не будут создавать искусственных инцидентов.

"ВМС Китая будут и дальше выполнять свои задачи по национальной обороне, будут усиленно патрулировать морское пространство и решительно защищать государственный суверенитет и безопасность, а также мир и стабильность в регионе", — заявил У Цянь.