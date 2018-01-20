ПЕКИН, 20 янв — РИА Новости. Китай обвинил ВМС США в том, что американский ракетный эсминец Hopper без разрешения вошел в его территориальные воды в районе спорного острова Хуанъянь в Южно-Китайском море. Пекин усматривает в этом нарушение суверенитета и основных норм международных отношений, заявил официальный представитель китайского МИД Лу Кан.

"Вечером 17 января американский эсминец вошел в воды КНР в 12 морских милях от острова Хуанъянь без разрешения китайского правительства. Китайские ВМС в соответствии с законом произвели в отношении американского судна проверку "свой-чужой" и сделали предупреждение, чтобы он покинул соответствующие воды", — говорится в заявлении.

МИД отмечает, что действия американского корабля подрывают суверенитет и интересы безопасности Китая и нарушают основные нормы международных отношений. Кроме того, они поставили под серьезную угрозу безопасность китайских судов и моряков в этом районе.

"Китай в этой связи выразил серьезное недовольство, намерен предпринять все необходимые действия для обеспечения своего суверенитета", — подчеркнул Лу Кан.

Он добавил, что Китай уважает и обеспечивает свободу навигации и полетов в районе Южно-Китайского моря для всех стран, однако выступает против действий, которые могут нанести "ущерб суверенитету и интересам безопасности КНР".

"Мы решительно призываем США немедленно исправить их ошибку и прекратить подобные провокации, чтобы не нанести урон двусторонним отношениям, а также региональному миру и стабильности", — заключил представитель МИД.

Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона из-за островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых обнаружились значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об островах Хуанъянь (риф Скарборо), Наньша (Спратли) и архипелаге Сиша (Парасельские острова). США не являются стороной спора, но не признают претензии Китая и настаивают на своем праве "свободного судоходства" в этом районе.

Министерство обороны Китая также выступило с заявлением. В нем отмечается, что заход американского корабля в акваторию вблизи китайских рифов стал угрозой как для авиации корабельного базирования с обеих сторон, так и для национальной безопасности Китая и мира в регионе. Официальный представитель ведомства У Цянь выразил надежду, что США будут уважать суверенитет КНР и не станут создавать "искусственных инцидентов".