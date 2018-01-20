В аварии с автобусом в Турции погибли 11 человек

АНКАРА, 20 янв — РИА Новости. Автобус со школьниками попал в крупную аварию в турецкой провинции Эскишехир. Одиннадцать человек погибли, 44 получили ранения, сообщил губернатор провинции Оздемир Чакаджак.

"Автобус, который вез учащихся на экскурсию из Анкары в Бурсу, по неизвестной причине врезался в деревья, растущие около трассы", — цитирует Чакаджака агентство Anadolu. Раненых доставили в больницы, их состояние опасений не вызывает. Прокуратура начала расследование, водителей задержали.

По информации газеты Hurriyet, школьники направлялись на горнолыжный курорт Улудаг на время каникул. Некоторых из них сопровождали родители. По предварительным данным, причиной аварии могло стать выбежавшее на дорогу животное.

Накануне в разных регионах Турции из-за сильных снегопадов и гололеда произошли три крупных аварии с участием автобусов. К самым тяжелым последствиям привела авария в провинции Муш, где рейсовый автобус съехал с трассы и перевернулся. В этом ДТП погибли шесть человек и 24 получили ранения и травмы. А всего в авариях пострадали почти 80 человек.