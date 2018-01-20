Китайский посол раскритиковал видение Пекина в новой стратегии США

ПЕКИН, 20 янв — РИА Новости. Видение Китая в новой оборонной стратегии США представляет собой мышление холодной войны, которое может привести к тому, что глобальный мир и развитие так и останутся недостижимыми идеалами, говорится в заявлении на сайте посольства Китая в США после публикации "Национальной оборонной стратегии".
"Мы отметили пункты "Национальной оборонной стратегии" США, касающиеся Китая… Мир и развитие являются главными задачами этого периода времени, а также общим стремлением всего человечества. При этом если некоторые люди смотрят на мир с ментальностью холодной войны, они обречены видеть только конфликты и конфронтацию", — говорится в заявлении дипведомства.
В заявлении посольства подчеркивается, что "Китай стремится к глобальному партнерству, не к глобальному господству", остается сторонником демократии в международных отношениях, выстраивания новой модели глобальных связей, которую можно было бы определить как общество общего будущего для всего человечества.