Китайский посол раскритиковал видение Пекина в новой стратегии США

ПЕКИН, 20 янв — РИА Новости. Видение Китая в новой оборонной стратегии США представляет собой мышление холодной войны, которое может привести к тому, что глобальный мир и развитие так и останутся недостижимыми идеалами, говорится в заявлении на сайте посольства Китая в США после публикации "Национальной оборонной стратегии".

Министерство обороны США в пятницу обнародовало основные положения новой "Национальной оборонной стратегии". Главными принципами документа стали переход от борьбы с терроризмом к соперничеству с "великими державами", такими как Россия и Китай, которые, как утверждается, угрожают США, и создание для этого мощных вооруженных сил за счет развития стратегических ядерных сил, противоракетной обороны и кибервозможностей.

"Мы отметили пункты "Национальной оборонной стратегии" США, касающиеся Китая… Мир и развитие являются главными задачами этого периода времени, а также общим стремлением всего человечества. При этом если некоторые люди смотрят на мир с ментальностью холодной войны, они обречены видеть только конфликты и конфронтацию", — говорится в заявлении дипведомства.

Также отмечается, что при таком мировоззрении "глобальный мир и развитие могут остаться недостижимыми идеалами".

В заявлении посольства подчеркивается, что "Китай стремится к глобальному партнерству, не к глобальному господству", остается сторонником демократии в международных отношениях, выстраивания новой модели глобальных связей, которую можно было бы определить как общество общего будущего для всего человечества.