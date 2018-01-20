Киргизия запросила у ООН помощь для программы по борьбе с терроризмом

БИШКЕК, 20 янв – РИА Новости. Киргизия рассчитывает на экспертную и финансово-техническую помощь ООН для реализации программы по противодействию экстремизму и терроризму, заявил во время встречи в Нью-Йорке c заместителем генерального секретаря ООН по контртеррористическому управлению Владимиром Воронковым министр иностранных дел республики Эрлан Абдылдаев.
Кроме того, во время встречи Абдылдаев и Воронков обсудили актуальные вопросы международной повестки дня в области безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом, отметили в МИД Киргизии.