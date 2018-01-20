Киргизия запросила у ООН помощь для программы по борьбе с терроризмом

БИШКЕК, 20 янв – РИА Новости. Киргизия рассчитывает на экспертную и финансово-техническую помощь ООН для реализации программы по противодействию экстремизму и терроризму, заявил во время встречи в Нью-Йорке c заместителем генерального секретаря ООН по контртеррористическому управлению Владимиром Воронковым министр иностранных дел республики Эрлан Абдылдаев.

"В ходе встречи главой внешнеполитического ведомства была подтверждена поддержка Киргизстаном программ ООН в противодействии экстремизму и терроризму, а также отмечена заинтересованность КР в активизации взаимодействия с ООН по вопросу привлечения международной экспертной и финансово-технической помощи для реализации программы по противодействию экстремизму и терроризму на 2017-2022 годы", — сообщает в субботу пресс-служба МИД республики.

Кроме того, во время встречи Абдылдаев и Воронков обсудили актуальные вопросы международной повестки дня в области безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом, отметили в МИД Киргизии.