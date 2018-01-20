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Правительство США прекратило работу из-за отсутствия финансирования

Сюжет:
Ситуация с финансированием федеральных ведомств в США (10)
10:2720.01.2018
20162207
© AP Photo / J. David AkeВид на здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фотоВид на здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / J. David Ake

ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Федеральное правительство США было вынуждено прекратить работу с наступлением полуночи в субботу по местному времени из-за отсутствия финансирования. Это произошло после того, как республиканцы и демократы в сенате не смогли договориться о принятии нового законопроекта, который позволил бы перечислить средства на деятельность государственных учреждений.

Что произошло

Лидер республиканского большинства Митч Макконнелл. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Лидер республиканцев обвинил демократов в закрытии федеральных ведомств США
США являются одной из немногих стран, где финансирование правительства имеет сроки, которые нужно продлевать, когда они истекают. Предыдущий законопроект, предусматривавший выделение средств на деятельность госструктур, прекратил действие по завершении пятницы.

Ранее палата представителей конгресса приняла свой вариант документа, который был рассчитан до 18 февраля. Он и поступил на рассмотрение сената, где для его одобрения требовалось 60 голосов.

Реализация задачи изначально казалась проблематичной, поскольку республиканцы в сенате располагают лишь 51 голосом, и им требовалось заручиться поддержкой как минимум девяти демократов, которые поддерживать документ отказывались наотрез.

В итоге законопроект набрал только 50 голосов, 49 сенаторов проголосовали против. Единственным, кто не участвовал в принятии решения, был республиканец Джон Маккейн, который находился за пределами Вашингтона.

Последним высказался лидер республиканского большинства Митч Макконнелл. Он проголосовал уже после полуночи, когда все было уже очевидно. После продолжавшихся почти два часа переговоров его "нет" выглядело как окончательная расписка в поражении.

"Закрытия правительства можно было избежать. Теперь оно стало неминуемым", — сказал Макконнелл, выступая в сенате. В случившемся он обвинил, естественно, демократов.

Из-за чего спор

Здание американского Сената в Вашингтоне. Архивное фото
© Fotolia / W.Scott
В сенате США не удалось ограничить дебаты о финансировании правительства
Одним из главных предметов спора стал статус нелегальных иммигрантов. Демократы настаивали на том, чтобы положение о защите от депортации детей нелегалов, въехавших в США несовершеннолетними, непременно было включено в новый законопроект. Республиканцы в сенате, а также Белый дом считали это невозможным.

В результате официальный представитель Белого дома Сара Сандерс пригрозила, что администрация не будет обсуждать статус нелегалов, пока демократы не одобрят выделение средств на работу федеральных ведомств. "Мы не будем обсуждать статус нелегальных мигрантов, пока демократы держат наших законных граждан заложниками своих безрассудных требований", — заявила она. По ее словам, администрация "возобновит переговоры по миграционной реформе, когда демократы начнут платить нашим вооруженным силам и службам безопасности".

Также Сандерс обвинила демократов в том, что они поставили собственные интересы выше интересов страны. "Они поставили политику выше интересов нашей национальной безопасности, семей военнослужащих, уязвимых детей и возможности служить всем американцам… Это поведение обструкционистских лузеров, а не законодателей", — отметила она.

Пентагон не закроется

Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
В Пентагоне пообещали защищать США, несмотря на ситуацию с финансированием
На самом деле, федеральное правительство закроется, но не полностью. В неоплачиваемые отпуска будут отправлены, возможно, сотни тысяч работников, чье присутствие на местах не является критически важной. Те сотрудники, работа которых необходима для обеспечения национальной безопасности, продолжат функционировать.

Это, в частности, означает, что Пентагон не закроется.

Официальный представитель американского военного ведомства Дана Уайт еще в конце прошлого года заверила журналистов в этом. "Угрозы никогда не прекращаются. И это министерство никогда не закроется", — заявила Уайт на одном из брифингов.

Тогда же заместитель министра обороны США Дэвид Норквист, отвечающий за финансовый контроль, подчеркнул, что "министерство продолжит защищать страну". По его словам, "всякий раз, приближаясь к истечению срока действия законодательства о финансировании, мы обновляем свои запасные планы".

Норквист пояснил, что в случае закрытия федеральных учреждений военные продолжат работу, но министерство не сможет платить им зарплату до разрешения ситуации. По его словам, гражданский персонал будет отправлен в неоплачиваемый отпуск в том случае, если присутствие этих людей на рабочем месте не является обязательным.

Замминистра назвал разрушительными последствия закрытия федеральных ведомств с точки зрения обеспечения безопасности. "Если мы говорим об обслуживании систем вооружения, то часть этих работ будет приостановлена. Также мы не сможем осуществлять выплаты семьям военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей", — сказал он.

Точно так же продолжат работу важнейшие подразделения госдепартамента, министерств энергетики, финансов и ряда других ведомств.

"Подарок" Трампу

Резиденция президента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
В Белом доме рассказали, чем грозит остановка работы правительства США
Сенаторы-демократы, отказавшись поддержать законопроект, преподнесли неприятный подарок "горячо любимому" ими президенту США Дональду Трампу, который как раз в субботу отмечает первую годовщину вступления в должность. Изначально планировалось, что он отметит ее в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, но когда угроза закрытия правительства стала реальной, Белый дом сообщил, что глава государства останется в Вашингтоне до решения вопроса. Тем более, что, как выяснилось, и лететь-то ему во Флориду, может быть, не на чем. Как сообщила со ссылкой на собственные источники газета New York Times, американский лидер сможет отправиться на президентском самолете в швейцарский Давос на следующей неделе, но пока неочевидно, может ли он использовать этот лайнер для путешествий на выходные и каникулы.

Что будет

Очевидно, что республиканцы и демократы теперь начнут новый раунд переговоров. По сути дела, они уже стартовали еще до окончания голосования в пятницу, когда лидеры обеих фракций Митч Макконнелл и Чак Шумер покинули сенатский зал заседаний для обсуждения вопроса. Вскоре после этого телеканал CNN сообщил со ссылкой на свои источники, что демократы предложили законопроект о финансировании правительства до 29 января. О его деталях пока не сообщалось, но можно предположить, что это еще один "подарок" Трампу, у которого на следующий день намечено обращение к конгрессу "О положении страны". Между прочим, первое в жизни.

Директор Административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни еще за несколько часов до истечения заветного срока говорил о том, что решение может быть принято в течение суток. "Я думаю, договоренность будет достигнута в следующие 24 часа. Я смотрю на это больше в том плане, чтобы все было решено к тому моменту, когда в понедельник людям нужно будет идти на работу", — сказал он телекомпании CNN.

Между тем, одними из первых пострадавших от закрытия федеральных ведомств могут стать жители и гости Вашингтона, которые в предстоящие выходные планировали посетить знаменитые государственные Смитсоновские музеи американской столицы. Они-то как раз не относятся к числу обязательных для обеспечения национальной безопасности структур и вряд ли откроют свои двери для посетителей.

И вот опять…

Президент США Дональд Трамп в Белом доме. Архивное фото
© AFP 2018 / Jim Watson
Трамп заявил об успешных переговорах с демократами по бюджету
Так было и в 2013 году при предшественнике Трампа — Бараке Обаме. Тогда правительство не работало 16 дней, а вместе с ним и музеи, к которым был закрыт даже подъезд. В итоге тогда в неоплачиваемые отпуска были отправлены 800 тысяч госслужащих. Правда, потом им зарплату все же выплатили в полном объеме.

Всего же с 1976 года, когда была принята нынешняя система финансирования правительства, перебои с выделением средств на его деятельность случались 18 раз. При Рональде Рейгане они трижды продолжались один день или меньше, при Джордже Буше-старшем подобная ситуация пришлась на выходные, при Билле Клинтоне в 1995 и 1996 годах продолжались 5 и 21 день.

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Салех Насибов
Всё для войны всё для победы!!В шумихе,озабоченностью по поводу России-забыли про себя?
10:55
20.01.2018
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товарищ сухов
ну будя врать...будя. печатный станок сломался, а разговоры развели...договорится якобы не смогли.
10:43
20.01.2018
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