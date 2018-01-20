В Пентагоне пообещали защищать США, несмотря на ситуацию с финансированием

ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Пентагон продолжит защищать США, несмотря на прекращение финансирования правительства, заявил в субботу министр обороны Джеймс Мэттис.

Срок действия закона о выделении средств на нужды государственных ведомств истек в пятницу. Республиканцы и демократы в сенате не смогли договориться о новом документе, в результате чего федеральные ведомства закрылись. На работе остались только те сотрудники, пребывание которых связано с обеспечением критически важных функций.

"Мы продолжим выполнять ежедневные операции в мире. Корабли и подводные лодки останутся в море, наши самолеты продолжат летать, наши военнослужащие продолжат преследовать террористов на Ближнем Востоке, в Африке и в Южной Азии", — подчеркнул министр в уведомлении, которое распространила пресс-служба Пентагона.

При этом Мэттис признал, что "подготовка резервистов может быть сокращена".

Он отметил свое личное "обязательство, чтобы руководство министерства сделало все возможное для смягчения последствий" сложившейся ситуации.