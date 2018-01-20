ЦИК Азербайджана приступил к подготовке к президентским выборам

БАКУ, 20 янв — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана объявила о начале подготовительных работ в связи с президентскими выборами в стране, ведутся уточнения по спискам избирателей.

Ранее коллегия Минтруда и социальной защиты Азербайджана приняла решение назначить 17 октября 2018 года выходным днем, потому что в этот день состоятся выборы президента. Пятилетний срок действующего главы государства Ильхама Алиева заканчивается в октябре 2018 года. Согласно статье Избирательного кодекса, третий день третьей недели октября последнего года завершения установленного конституцией срока полномочий президента Азербайджана считается днем выборов.

"С начала нового года ведутся уточнения по спискам избирателей. Информация, собранная из пунктов, будет передана округам. Затем после обсуждений в округах вся информация будет передана в ЦИК. До конца мая мы должны завершить этот процесс и утвердить списки как официальный документ",- заявил журналистам председатель комиссии Мазахир Панахов.

Согласно изменениям, внесенным в конституцию в сентябре 2016 года, президент Азербайджана будет избираться на семь лет.