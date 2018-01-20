В центре Баку произошел пожар

БАКУ, 20 янв – РИА Новости. Пожар начался в жилом здании в центре в Баку, сообщает в субботу МЧС страны.

"Пожар произошел в одном из жилых зданий близ площади "Азнефть". На место происшествия были привлечены пожарные расчеты", — сообщает МЧС.

Как передает с места события корреспондент РИА Новости, информации о пострадавших пока нет.

Причина пожара неизвестна.