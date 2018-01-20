Лидер республиканцев обвинил демократов в закрытии федеральных ведомств США

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Лидер республиканцев в американском сенате Митч Макконнелл возложил на демократов вину за закрытие федеральных ведомств, которые остались без финансирования из-за провала законопроекта, однако добавил, что готов к новым переговорам с целью найти выход из сложившейся ситуации.
"То, что мы сейчас увидели, — это циничное решение демократов в сенате забыть о миллионах американцев в угоду безответственных политических выгод. Закрытие ведомств можно было предотвратить на 100%, сейчас это неминуемо, и все из-за того, что демократы высказались против законопроекта о финансировании, в котором нет ничего, что бы было для них неприемлемо", — заявил Макконнелл.
Сенатор добавил, что несмотря ни на что готов к переговорам с демократами, чтобы найти решение из сложившейся ситуации. Он подчеркнул, что будет стремиться к проведению голосования по новому законопроекту, который продлит временное финансирование правительственных ведомств до 8 февраля.