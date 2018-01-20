Лидер республиканцев обвинил демократов в закрытии федеральных ведомств США

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Лидер республиканцев в американском сенате Митч Макконнелл возложил на демократов вину за закрытие федеральных ведомств, которые остались без финансирования из-за провала законопроекта, однако добавил, что готов к новым переговорам с целью найти выход из сложившейся ситуации.

Федеральные ведомства США остались без финансирования в полночь по местному времени (08.00 мск), после того как сенат не смог принять соответствующий законопроект. Его торпедировали демократы, которые настаивали на том, чтобы включить во временный бюджет меры по иммиграции, против которых выступают республиканцы и Белый дом.

"То, что мы сейчас увидели, — это циничное решение демократов в сенате забыть о миллионах американцев в угоду безответственных политических выгод. Закрытие ведомств можно было предотвратить на 100%, сейчас это неминуемо, и все из-за того, что демократы высказались против законопроекта о финансировании, в котором нет ничего, что бы было для них неприемлемо", — заявил Макконнелл.

Сенатор добавил, что несмотря ни на что готов к переговорам с демократами, чтобы найти решение из сложившейся ситуации. Он подчеркнул, что будет стремиться к проведению голосования по новому законопроекту, который продлит временное финансирование правительственных ведомств до 8 февраля.