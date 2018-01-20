Лидер демократов в сенате назвал Трампа виновным в закрытии ведомств

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявил, что вина за закрытие (шатдаун) федеральных ведомств, которые остались без финансирования из-за провала законопроекта, лежит полностью на президенте Дональде Трампе.
"Вина должна полностью лечь на плечи Трампа. Это будет названо шатдауном Трампа, потому что нет никого, кто заслуживает обвинения за что, мы в таком положении, больше, чем президент Трамп", — заявил Шумер.
Шумер призвал Трампа и лидеров конгресса возобновить переговоры в субботу.
США являются одной из немногих стран, где правительство не может в полной мере функционировать без бюджета.