Лидер демократов в сенате назвал Трампа виновным в закрытии ведомств

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявил, что вина за закрытие (шатдаун) федеральных ведомств, которые остались без финансирования из-за провала законопроекта, лежит полностью на президенте Дональде Трампе.

Федеральные ведомства США остались без финансирования в полночь (08.00 мск), после того как сенат не смог принять соответствующий законопроект. Его торпедировали демократы, которые настаивали на том, чтобы включить во временный бюджет меры по иммиграции, против чего выступают республиканцы и Белый дом. Белый дом уже назвал политику демократов в сенате "поведением лузеров".

"Вина должна полностью лечь на плечи Трампа. Это будет названо шатдауном Трампа, потому что нет никого, кто заслуживает обвинения за что, мы в таком положении, больше, чем президент Трамп", — заявил Шумер.

Шумер призвал Трампа и лидеров конгресса возобновить переговоры в субботу.

США являются одной из немногих стран, где правительство не может в полной мере функционировать без бюджета.