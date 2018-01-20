Федеральные ведомства США прекратили работу из-за отсутствия финансирования

ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. В полночь (08:00 мск) федеральное правительство США прекратило работу из-за отсутствия финансирования. Демократы в сенате не дали республиканцам принять законопроект по этому поводу. В настоящий момент сенат ведет переговоры по новому законопроекту.

Белый дом назвал политику демократов в сенате США по финансированию правительства страны "поведением лузеров".

Демократы "поставили политику выше интересов нашей национальной безопасности, семей военнослужащих, уязвимых детей и возможности служить всем американцам", говорится в заявлении официального представителя Белого дома Сары Сандрес, поступившем в РИА Новости.

"Это поведение обструкционистских лузеров, а не законодателей", — говорится в заявлении.

Соединенные Штаты являются одной из немногих стран, где правительство не может в полной мере функционировать без бюджета.

Ранее палата представителей конгресса приняла уже четвертый с начала финансового года в октябре временный бюджет — на сей раз до 18 февраля. Однако демократы в сенате блокируют бюджет, ряд положений которого может быть принят только 60 голосами из 100, в то время как у республиканцев всего 51 голос. Демократы требуют включить во временный бюджет меры по иммиграции, против которых выступают республиканцы и Белый дом.