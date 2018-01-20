Весельницкая: досье на Трампа не может служить источником доказательств

ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Досье на президента США Дональда Трампа, подготовленное компанией Fusion GPS, не является источником доказательств, заявила телеканалу Fox News российский адвокат Наталья Весельницкая. Фрагменты разговора, записанного через Skype, были опубликованы телеканалом в пятницу.

"Для меня это реально неприемлемый документ. Я не смогла его прочитать до конца, поскольку после таких бумаг возникает желание принять душ", — сказала Весельницкая. По ее словам, "это очень низкий уровень и желтизна".

Как отмечается на сайте телеканала, в электронной переписке с Fox News Весельницкая назвала досье, подготовленное бывшим агентом британской разведки Кристофером Стилом, собранием "анонимных, параноидальных домыслов". Она отметила, что ожидала более профессиональной работы от одного из основателей Fusion GPS Гленна Симпсона.

"Я даже не могу назвать все это словом "досье", — сказала адвокат уже в интервью. По ее словам, "это вздор из всякой всячины".

Ранее газета New York Times писала, что сторонники демократической партии и противники Трампа среди республиканцев в 2015 году, когда миллиардер был кандидатом в президенты, наняли исследовательскую фирму Fusion GPS, возглавляемую Гленном Симпсоном, для составления досье на Трампа, где бы отражались его слабости и скандалы, связанные с бизнесом в недвижимости. В июне 2016 года Симпсон нанял бывшего британского агента МИ-6 Кристофера Стила. В анонимном документе утверждается, что "российские агенты" обладают компрометирующей информацией о Трампе. Документ был опубликован ресурсом BuzzFeed. Досье вызвало противоречивую реакцию. Опубликовавший досье сайт отмежевался от его содержания, а Белый дом категорически опроверг утверждения авторов.

В июне 2016 года в Нью-Йорке состоялась резонансная встреча Весельницкой с участием Дональда Трампа-младшего, бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и зятя президента Джареда Кушнера. Детали этой встречи широко обсуждались в СМИ.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".