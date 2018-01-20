СМИ: мятежный венесуэльский полицейский погиб от выстрела в голову

МЕХИКО, 20 янв – РИА Новости. Мятежный полицейский Оскар Перес, ликвидированный в минувший понедельник в результате спецоперации в районе Каракаса, погиб от выстрела в голову.

Такие данные содержатся в свидетельстве о его смерти, сообщает портал Nacional. Документ был вручен родным Переса.

Как сообщал глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль, Перес был уничтожен вместе с шестью соратниками, в их числе была женщина. Еще шестерых мятежников взяли в плен. Оппозиция обвинила власти во внесудебной расправе. В понедельник во время штурма дома, где укрывалась группа Переса, мятежник вел прямую трансляцию в социальных сетях, утверждая, что готов сложить оружие и сдаться, однако ему в этом было отказано.

По данным источника в морге, где находятся тела убитых, у всех семерых погибших имеется попадание пуль в голову.

В конце июня 2017 года группа сотрудников спецслужб Венесуэлы во главе с Пересом угнала полицейский вертолет, забросала гранатами и обстреляла здания МВД и Верховного суда, заявив о начале борьбы с режимом президента Николаса Мадуро. Нападавшие скрылись. Власти назвали происшедшее террористической атакой и объявили в розыск причастных к событиям людей.