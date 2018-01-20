Пентагон призвал конгресс принять федеральный бюджет

ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Министерство обороны США в пятницу призвало конгресс принять федеральный бюджет страны, чтобы позволить финансирование оборонных расходов.

"Наши враги не спорят об оборонных расходах и инвестициях. Бюджет на 2018 финансовый год в полном объеме должен быть принят", — написала в Twitter пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт.

В пятницу Пентагон опубликовал новую оборонную стратегию, в которой указывается, что главные угрозы для США исходят от России и Китая, соперничество с которыми обозначено как приоритетная задача.

Срок нынешнего закона о финансировании правительства истекает в полночь на субботу по местному времени (08.00 мск). Если соглашение не будет достигнуто до полуночи, деятельность правительства США будет приостановлена.

Палата представителей приняла уже четвертый с начала финансового года в октябре временный бюджет сроком на месяц. Однако демократы в сенате блокируют бюджет, ряд положений которого может быть принят только 60 голосами из 100, в то время как у республиканцев всего 51 голос. Демократы требуют включить во временный бюджет меры по иммиграции, против которых выступают республиканцы и Белый дом.

Если законодатели не придут к соглашению до полуночи и деятельность правительства США все-таки будет приостановлена, это будет означать, что все федеральные служащие, присутствие которых на работе не является обязательным для обеспечения критически важных функций, будут отправлены в неоплачиваемые отпуска вплоть до решения вопроса.