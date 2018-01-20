Экс-глава генштаба Египта объявил об участии в президентских выборах

КАИР, 20 янв — РИА Новости. Бывший начальник генштаба египетской армии Сами Анан в субботу официально объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента на предстоящих в марте выборах главы государства.

О своем намерении выставить свою кандидатуру Анан заявил в видеообращении, размещенном на странице кампании в его поддержку в Facebook.

"Я решил подать документы для регистрации в Национальную избирательную комиссию для того, чтобы баллотироваться на пост президента республики", — заявил Анан.

В своей речи бывший военный жестко раскритиковал политику, проводимую нынешним руководством арабской республики. В частности, он обвинил действующие власти в неспособности справиться с целым рядом вызовов, таких как проблемы связанные с терроризмом и ухудшение социального положения граждан страны.

Сами Анан является выпускником военных вузов Франции и Египта. В 2012 году он возглавил войска ПВО, а в 2005 году экс-президент Хосни Мубарак назначил его начальником генштаба. В 2012 году он был уволен с этого поста президентом-исламистом Мухаммедом Мурси и назначен советником главы государства. На предыдущих выборах в 2014 году он выставлял свою кандидатуру, однако затем снял ее.

В субботу Национальная избирательная комиссия Египта начинает прием документов потенциальных кандидатов на выборах президента страны, первый тур которых пройдет в конце марта.

Действующий египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси в пятницу вечером официально объявил о намерении участвовать в выборах. Ранее ряд политических сил, а также большинство депутатов парламента заявили о готовности поддержать его кандидатуру. По стране прошли массовые митинги в поддержку действующего главы государства.

Кроме того, о своем намерении баллотироваться на пост президента объявили политический деятель и адвокат Халед Али, а также глава спортивного клуба "Замалек" Муртада Мансур.