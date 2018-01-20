В ЮАР женщина "родила" ребенка через десять дней после смерти

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В ЮАР мертвый ребенок появился на свет через 10 дней после кончины своей матери. Об этом пишет местная газета Times Live.

Накануне похорон работники кладбища в муниципалитете Мбизана на востоке страны обнаружили мертвого новорожденного в гробу, где лежала усопшая 33-летняя Номвелисо Номасонто Мдойи.

"Мы были так шокированы, что даже не стали узнавать пол ребенка. За 20 лет работы я ни разу не слышал о чем-то подобном", — сказал один из сотрудников кладбища.

Родственники умершей рассказали, что Мдойи была на девятом месяце беременности, когда скончалась дома от удушья. В итоге женщину похоронили в одном гробу с ребенком.

По словам экспертов, которые приводит издание, плод мог покинуть утробу матери в результате сокращения и расслабления мышц после ее смерти.