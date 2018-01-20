Трамп заявил об успешных переговорах с демократами по бюджету

ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его экстренные переговоры по бюджету с лидером демократов в сенате Чаком Шумером прошли хорошо, и предложил четырехнедельное продление действующего временного бюджета.

"Отличная предварительная встреча в Овальном кабинете с сенатором Шумером. Работаем над решениями по безопасности и нашим замечательным вооруженным силам вместе с лидером большинства в сенате (Митчем) Макконнеллом и спикером (палаты представителей Полом) Райаном. Есть прогресс — четырехнедельное продление было бы лучше всего!" — написал Трамп в Twitter.

Конгрессу необходимо принять очередной временный бюджет до полуночи по местному времени (8.00 субботы по московскому времени), чтобы избежать паузы в работе федерального правительства. США являются одной из немногих стран, где правительство не может в полной мере функционировать в отсутствие бюджета.

Палата представителей приняла уже четвертый с начала финансового года в октябре временный бюджет сроком на месяц. Однако демократы в сенате блокируют бюджет, ряд положений которого может быть принят только 60 голосами из 100, в то время как у республиканцев всего 51 голос. Демократы требуют включить во временный бюджет меры по иммиграции, против которых выступают республиканцы и Белый дом.