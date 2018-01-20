На Украине анонсировали встречу Порошенко с Трампом

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко встретится с американским лидером Дональдом Трампом на международном экономическом форуме в швейцарском Давосе, сообщил в эфире телеканала "Интер" глава украинского МИД Павел Климкин.

По словам министра, лидеры двух стран планируют провести двусторонние переговоры.

"О чем можно говорить в формате совместной встречи? Ну, конечно, они будут разговаривать как два президента. Какой смысл обсуждать вопросы и очень чувствительные вопросы в формате каком-то очень общем", — заявил Климкин.

Он отметил, что всего у Порошенко запланировано порядка 20 встреч на полях форума.

Форум в Давосе пройдет 23-26 января. На мероприятии будет работать официальная российская резиденция, "Русский дом", которая объединит лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий. Официальную правительственную делегацию возглавит вице-премьер Аркадий Дворкович.

Порошенко дважды проводил двусторонние переговоры с Трампом. Первая встреча прошла в июне в Белом доме. Во время переговоров президенты обсудили антироссийские санкции, а также поставки угля, газа и оружия из США на Украину.

Второй раз переговоры состоялись в сентябре в Нью-Йорке. Тогда главными темами стала возможность размещения контингента миротворцев ООН в Донбассе и реформы на Украине.