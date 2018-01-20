Госдеп одобрил продажу Бельгии 34 самолетов F-35

ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Госдепартамент США выдал разрешение на возможную поставку Бельгии 34 многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на общую сумму 6,53 миллиарда долларов, сообщает агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности, которое входит в структуру Пентагона.

Помимо самих самолетов правительство Бельгии запросили еще четыре дополнительных двигателя Pratt & Whitney F135 к ним, а также все необходимое оборудование и запасные части к боевым машинам.

Уведомление о потенциальной продаже техники требуется законом и не означает, что сделка уже состоялась.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что США продадут Норвегии 52 F-35 на общую сумму 10 миллиардов долларов. При этом глава Белого дома по ошибке заявил, что Вашингтон продал Осло несуществующие истребители F-52, очевидно, неправильно прочитав запись.