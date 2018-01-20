Уволенный за коррупцию экс-глава Бразилии снова хочет возглавить страну

МЕХИКО, 20 янв – РИА Новости. Бывший президент Бразилии Фернанду Колор ди Мелу, ушедший в свое время с этого поста за коррупцию, в пятницу заявил, что снова хочет возглавить страну.

"Говорю вам, что это один из важнейших моментов моей жизни как человека и как публичной фигуры. Сегодня (в пятницу) я принял решение — я в предварительном порядке выставляю свою кандидатуру на пост президента республики. Спасибо – и вперед, к победе", — приводит портал Folha de Sao Paulo заявление Колора.

Всеобщие выборы в Бразилии запланированы на октябрь 2018 года.

Колор уже вошел в историю Бразилии дважды. В 1989 году он стал первым президентом Бразилии, выбранным всенародным голосованием после окончания военной диктатуры. Но уже спустя три года он прославился во второй раз — когда стал первым президентом страны, смещенным с высокого поста после импичмента из-за скандала, связанного с коррупцией.

Затем он стал сенатором. В августе 2017 года верховный суд Бразилии согласился рассмотреть обвинение в коррупции, отмывании денежных средств и преступном сговоре, выдвинутое прокуратурой против Колора. Прокуратура обвиняла экс-лидера в возможном получении взяток в размере около 9 миллионов долларов благодаря коррупционной схеме в нефтяной компании Petrobras.