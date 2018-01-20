США опубликовали программу восстановления экономики Донбасса

ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Укрепление экономического роста в Донбассе является одной из основных задач новой программы по восстановлению экономики Восточной Украины, которую разработало правительство США.

Документ представлен на сайте Агентства международного развития США (АМР), входящего в структуру госдепартамента.

Причиной возникновения проблем авторы программы называют "российскую агрессию", которая, по их мнению, "привела к разрушению критически важных рыночных связей и спровоцировала ухудшение экономических показателей в сферах промышленности, которые прежде были доминирующими". Документ нацелен на "улучшение экономической устойчивости Восточной Украины".

В программе выделены три цели, в том числе "улучшение экономических перспектив Донбасса, интеграция его экономики в экономику Украины, ЕС и другие международные рынки, а также разработка плана по созданию уверенности в будущем экономики Донбасса". Как утверждают составители, "реализация этих задач приведет к тому, что экономика Восточной Украины будет более диверсифицированной и взаимосвязанной с остальной Украиной, менее зависимой от России и лучше подготовленной для обеспечения местных жителей работой в будущем".

Подчеркивается, что данная деятельность будет осуществляться, прежде всего, в Донецкой и Луганской областях, но также ее планируется проводить и в других прилегающих регионах.

В документе говорится о некоем "подрядчике", который должен будет заниматься установлением связей и поддержанием отношений с партнерами в регионе. Ему также вменяется в обязанности расширение возможностей для работы в рамках других программ АМР, направленных, в частности, на реформирование системы здравоохранения, децентрализацию и борьбу с коррупцией.

Парламент Украины в четверг принял закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.