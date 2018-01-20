Палестинская семья казнила родственника за шпионаж в пользу Израиля

ГАЗА, 20 янв — РИА Новости. Палестинская семья из сектора Газа объявила в пятницу, что сама казнила своего родственника, уличенного в шпионаже в пользу Израиля.

Некоего Ахмеда Бархума застрелил родственник после того, как клан счел доказанным его причастность к ликвидации израильскими спецслужбами трех высокопоставленных боевиков в ходе военного конфликта 2014 года.

"Мы приветствуем смертный приговор… приведенный в исполнение одним из членов нашей семьи, дабы отомстить за жизни мучеников и восстановить семейную честь", — сказано в пресс-релизе, который выпустил клан Бархум.

Боевое крыло правящего в секторе Газа движения ХАМАС приветствовало поступок семьи, многочисленные представители которой живут на юге анклава.

"Бригады "Изеддина аль-Кассама" высоко ценят новаторскую и патриотическую позицию клана Бархум, покаравшего предателя", — заявили боевики.

Исламистские власти анклава сами регулярно выносят и приводят в исполнение смертные приговоры. По данным, которые приводит агентство Рейтер, местные суды с 2007 года приговорили к высшей мере 109 человек, уличенных в сотрудничестве с израильской разведкой, из них казнены по меньшей мере 25. На Западном берегу реки Иордан, где правят политические оппоненты ХАМАС, действует мораторий на смертную казнь.