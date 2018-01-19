Трамп призвал к общенациональному запрету абортов на поздних сроках

ВАШИНГТОН, 19 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал к общенациональному запрету на аборты на поздних сроках беременности.

"США сегодня входят в число из семи стран наряду с Китаем и Северной Кореей, где разрешены аборты на поздних сроках", — сказал он, выступая по видеосвязи перед участникам демонстрации против абортов, которая проходит в Вашингтоне.

"Это неправильно и это нужно менять", — подчеркнул Трамп.

Он сообщил, что сегодня все больше американцев выступают против абортов и лишь 12% жителей страны поддерживают искусственное прерывание беременности на любом сроке.

"В моей администрации мы всегда будем защищать первое право, закрепленное Декларацией независимости, — право на жизнь", — сказал Трамп. Он стал первым президентом, формально обратившимся к участникам марша, который проходит в столице в 45-й раз.

Президент призвал сенат утвердить и передать ему на подпись закон об общенациональном запрете абортов на поздних сроках. Он также объявил, что его администрация представила инициативу по законодательной защите религиозной свободы и свободы убеждений медицинского персонала в случае их отказа осуществлять аборты, а также отмене указания предыдущей администрации, лишавшего местные власти возможности ограничивать финансирование учреждений, осуществляющих незаконные, по замечанию Трампа, аборты.

В ежегодном Марше за жизнь в Вашингтоне, по данным организаторов, принимают участие более 100 тысяч человек.