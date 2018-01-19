Россия против переписывания Дейтонского соглашения по Боснии и Герцеговине

ООН, 19 янв — РИА Новости. Россия выступает против переписывания Дейтонского соглашения по Боснии и Герцеговине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Что под этим имеется в виду? Я не слышал об этом. Если это переписать "Дейтон", заменить "Дейтон", то мы против этого. Я думаю, что Босния просто не выдержит такого испытания, если мы будем опять ломать ее государственное устройство", — заявил Лавров на пресс-конференции в Нью-Йорк, отвечая на вопрос про возможность "Дейтона-2".

Жестокая гражданская война в Боснии и Герцеговине между хорватами, сербами и бошняками 1992-1995 годов окончилась Дейтонским соглашением 21 ноября 1995 года. По разным оценкам, в ходе конфликта погибли свыше 100 тысяч человек. Соглашение действует до сих пор, оно определило специфическое государственное устройство БиГ: энтитеты Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую, особый округ Брчко, а также представительство всех трех наций в трехчленном президиуме страны, который заменяет президента, и в общих органах власти.