Лавров рассказал, что может сорвать иранскую ядерную сделку

ООН,19 янв – РИА Новости. Иранскую ядерную сделку будет невозможно выполнять, если какая-либо из сторон из нее выйдет, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции.

"Договоренность невозможно выполнять, если кто-то из участников самостоятельно из нее выйдет, она развалится, договоренности не будет. Мы исходим из этого и, я думаю, что все это прекрасно понимают. Прежде всего наши европейские коллеги, которых США, как я слышал, сейчас будут уговаривать занять позицию, сходную с той позицией, которую занял Вашингтон", — сказал он.

"Это очень ответственный момент. И да, вы правильно сказали, что Северная Корея смотрит на то, что происходит. Сделка с Ираном заключалась в том, что Иран приостанавливает свою военную ядерную программу, а с него снимают санкции. То же самое сейчас предлагают Северной Корее. Но если сделка с Ираном становится разменной монетой в каких-то политических и геополитических соображениях, то как можно убеждать Северную Корею согласиться на такой же вариант, который потом в любой момент также может быть отозван", — добавил министр.